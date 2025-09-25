الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تبحث تبادل الخبرات مع صربيا

وفد الدائرة والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
26 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد: أبوظبي نموذج عالمي للابتكار
طلاب مواطنون يرسمون مستقبلهم الوظيفي من على مقاعد الدراسة

التقى المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، نيناد فوييتش، وزير العدل في جمهورية صربيا، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الدائرة إلى العاصمة بلغراد، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية.
وضم الوفد المرافق المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وأحمد حاتم برغش المنهالي، سفير الإمارات لدى جمهورية صربيا.
وجرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير المنظومة القضائية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب القضائي والتأهيل القانوني، إلى جانب بحث فرص إطلاق شراكات دولية تسهم في دعم الكفاءات القانونية، وتعزيز التعاون المؤسسي. كما تناول اللقاء محاور التحول الرقمي في المحاكم وآليات تطوير الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان كفاءة وسرعة الفصل في القضايا.
وأكد المستشار يوسف العبري، خلال اللقاء، حرص دائرة القضاء في أبوظبي على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات القضائية حول العالم، والاطلاع على التجارب الرائدة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الأداء القضائي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأعرب وزير العدل الصربي عن تقديره لزيارة وفد دائرة القضاء، وما تعكسه من عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، في ظل الحرص على فتح آفاق واسعة للتعاون في المجالات القضائية والقانونية وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير الأنظمة العدلية، ورفع كفاءة المؤسسات القضائية.

قضاء أبوظبي
أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء
الإمارات
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©