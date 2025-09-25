الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العدل» تنظم «ملتقى المتعاملين»

«العدل» تنظم «ملتقى المتعاملين»
26 سبتمبر 2025 01:21

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد: أبوظبي نموذج عالمي للابتكار
طلاب مواطنون يرسمون مستقبلهم الوظيفي من على مقاعد الدراسة

نظّمت وزارة العدل ملتقى المتعاملين ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، في مركز المسرعات الحكومية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة وترسيخ الابتكار.
وشهد الملتقى، الذي نُظم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الأسرة، وفريق عمل برنامج تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من المتعاملين من فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى فئة العمال وأصحاب العمل في القضايا العمالية، إلى جانب نُخبة من المحامين والمستشارين القانونيين.
وعلى هامش الملتقى جرت مناقشات فاعلة مع مختلف فئات المتعاملين بهدف تصميم خدمات وزارة العدل من خلال تبني نهج الخدمة الشخصية (Persona Service) لفهم أعمق لاحتياجات هذه الفئات المختلفة، إلى جانب رصد التحديات، للخروج بحلول مبتكرة تعزز من جودة خدمات وزارة العدل وتسهل وصول المتعاملين إلى خدمات العدالة وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.

وزارة العدل
الإمارات
تصفير البيروقراطية
المسرعات الحكومية
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©