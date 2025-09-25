«العدل» تنظم «ملتقى المتعاملين»

دبي (وام)

نظّمت وزارة العدل ملتقى المتعاملين ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، في مركز المسرعات الحكومية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة وترسيخ الابتكار.

وشهد الملتقى، الذي نُظم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الأسرة، وفريق عمل برنامج تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من المتعاملين من فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى فئة العمال وأصحاب العمل في القضايا العمالية، إلى جانب نُخبة من المحامين والمستشارين القانونيين.

وعلى هامش الملتقى جرت مناقشات فاعلة مع مختلف فئات المتعاملين بهدف تصميم خدمات وزارة العدل من خلال تبني نهج الخدمة الشخصية (Persona Service) لفهم أعمق لاحتياجات هذه الفئات المختلفة، إلى جانب رصد التحديات، للخروج بحلول مبتكرة تعزز من جودة خدمات وزارة العدل وتسهل وصول المتعاملين إلى خدمات العدالة وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.