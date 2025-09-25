«أوبر» تطلق خدماتها في عجمان

عجمان (وام)

وقَّعت هيئة النقل في إمارة عجمان، اتفاقية مع شركة أوبر؛ لبدء تقديم خدماتها في الإمارة، ما يوفر وسائل تنقل يومية موثوقة وميسرة لسكان عجمان وزوارها، ويعكس التزام الهيئة بتعزيز الحلول الذكية، ومواكبة التحول الرقمي في قطاع النقل. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الركاب من طلب رحلات موثوقة من خلال خياري مركبات الأجرة والليموزين عبر تطبيق أوبر، على مدار 24 ساعة يومياً، بضغطة زر.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير خيارات تنقل مبتكرة ومرنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل مركبات الأجرة والليموزين.

وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في إمارة عجمان، إن توقيع الاتفاقية مع شركة أوبر يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع النقل في الإمارة، حيث تحرص الهيئة على تمكين المتعاملين من الاستفادة من أحدث الحلول الذكية التي توفر لهم تجربة تنقل أكثر سهولة ومرونة.