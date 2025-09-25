الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فعاليات متنوعة في دبي احتفاء باليوم العالمي للسياحة

فعاليات متنوعة في دبي احتفاء باليوم العالمي للسياحة
26 سبتمبر 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

تنظم إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، فعاليات متنوعة، احتفاءً باليوم العالمي للسياحة، الذي يصادف يوم الـ27 من الشهر الجاري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في شركة إعمار العقارية وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك تحت شعار «الشرطة السياحية.. بجانبك أينما كنت».
وتنطلق الفعاليات التي تمتد على مدار يومين، بفعالية في «دبي كريك هاربور» يوم الجمعة، وفعالية رئيسية يوم السبت في دبي مول، وذلك من الساعة الرابعة والنصف مساءً وحتى السابعة مساءً.
وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الاحتفاء السنوي من شرطة دبي باليوم العالمي للسياحة، يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز دورها في قطاع الأمن السياحي، وترسيخ الوعي بالخدمات الموجهة للسياح وزوّار الإمارة، خاصة أن إمارة دبي من الوجهات السياحية الأبرز في العالم، منوهاً بحرص شرطة دبي على تقديم أرقى الخدمات، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استدامة أمن القطاع السياحي، ويدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز المدينة الآمنة والمرنة، وإسعاد المجتمع. 
من جانبه، أوضح المقدم محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن الفعاليات ستتضمن عروضاً تقدمها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وشرطة الخيالة، وعروضاً للدوريات الأمنية السياحية الفارهة، وعروضاً للكلاب البوليسية، بمشاركة الشرطية الافتراضية آمنة، ودمية الشرطي منصور.

اليوم العالمي للسياحة
دبي
الإمارات
الاحتفالات بيوم السياحة العالمي
الشرطة السياحية
شرطة دبي
