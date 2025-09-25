بلدية أبوظبي توعي بأنظمة السلامة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن إطار جهودها المستمرة لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، نظّمت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، ورشة عمل متخصصة استهدفت المقاولين الذين تم حديثاً اعتماد أنظمتهم الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية.

وجاءت الورشة بهدف رفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة وفعّالة.

تناولت الورشة محاور رئيسة عدة، شملت الإطار العام للنظام والهيكل التنظيمي، وأدوار وواجبات الشركات في تطبيق متطلبات النظام، وفقاً لتصنيف كل نشاط، إلى جانب التعريف بنظام الأداء الإلكتروني الخاص بإدارة الصحة والسلامة المهنية في الإمارة.

كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية عبر المنصة الإلكترونية، وفق ما تنص عليه لوائح الصحة والسلامة المهنية، وكذلك مناقشة البنود الجوهرية للإطار العام للنظام، وفتح باب النقاش حول أفضل الممارسات للتطبيق العملي.

وأكدت الورشة أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو حماية الأرواح والممتلكات، مشيرين إلى أن الالتزام الجاد بالمعايير المعتمدة يعد ركيزة أساسية لنجاح المشاريع وضمان استدامتها.