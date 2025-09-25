«إسلامية دبي» تطلق نادي القراءة للفتيات

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متمثلة بإدارة البرامج المعرفية الإسلامية – مركز ند الشبا النسائي عن إطلاق نادي القراءة للفتيات، الذي يُعقد حضورياً كل يوم سبت صباحاً من الساعة 9:00 حتى 12:00 ظهراً، مستهدفاً الفئة العمرية من 9 إلى 16 سنة، وذلك ضمن أجواء تربوية محفزة على الإبداع والبحث المعرفي، وبمقاعد محدودة تتيح للفتيات المشاركة المباشرة والفعّالة بما يمنحهن تجربة تعليمية مميزة تغرس حب القراءة وتدعم تطورهن الفكري والشخصي عبر جلسات حوارية وأنشطة إثرائية متنوعة.

ويأتي إطلاق نادي القراءة للفتيات استجابةً لحاجة أساسية في تمكين الناشئات من أدوات الفهم والتحليل، وتوجيههن إلى بناء عادة معرفية مستدامة تجعل من القراءة أسلوب حياة، إلى جانب توفير بيئة آمنة وداعمة تُعزز النقاش واحترام الرأي الآخر، وتسهم في صقل مهارات التفكير النقدي والتعبير الإبداعي.

ويولي النادي أهمية خاصة لغرس قيم الانضباط والالتزام وروح العمل الجماعي، عبر مشاريع جماعية مثل إعداد مراجعات للكتب أو تسجيلات صوتية قصيرة أو معارض مصغرة للكتب المقروءة، بما يعزز شعور الفتيات بالإنجاز، ويقوي مهارات العرض والاتصال لديهن.

وأكدت إدارة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية أن المقاعد محدودة لإتاحة الفرصة لتفاعل أعمق وضمان جودة التجربة التعليمية، مشيرة إلى أن النادي يمثل امتداداً لرسالة الدائرة في بناء جيل قارئ واعٍ قادر على التفكير المستقل، والمساهمة الفاعلة في المجتمع.