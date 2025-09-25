الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تطلق نادي القراءة للفتيات

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
26 سبتمبر 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد: أبوظبي نموذج عالمي للابتكار
طلاب مواطنون يرسمون مستقبلهم الوظيفي من على مقاعد الدراسة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متمثلة بإدارة البرامج المعرفية الإسلامية – مركز ند الشبا النسائي عن إطلاق نادي القراءة للفتيات، الذي يُعقد حضورياً كل يوم سبت صباحاً من الساعة 9:00 حتى 12:00 ظهراً، مستهدفاً الفئة العمرية من 9 إلى 16 سنة، وذلك ضمن أجواء تربوية محفزة على الإبداع والبحث المعرفي، وبمقاعد محدودة تتيح للفتيات المشاركة المباشرة والفعّالة بما يمنحهن تجربة تعليمية مميزة تغرس حب القراءة وتدعم تطورهن الفكري والشخصي عبر جلسات حوارية وأنشطة إثرائية متنوعة.
ويأتي إطلاق نادي القراءة للفتيات استجابةً لحاجة أساسية في تمكين الناشئات من أدوات الفهم والتحليل، وتوجيههن إلى بناء عادة معرفية مستدامة تجعل من القراءة أسلوب حياة، إلى جانب توفير بيئة آمنة وداعمة تُعزز النقاش واحترام الرأي الآخر، وتسهم في صقل مهارات التفكير النقدي والتعبير الإبداعي.
ويولي النادي أهمية خاصة لغرس قيم الانضباط والالتزام وروح العمل الجماعي، عبر مشاريع جماعية مثل إعداد مراجعات للكتب أو تسجيلات صوتية قصيرة أو معارض مصغرة للكتب المقروءة، بما يعزز شعور الفتيات بالإنجاز، ويقوي مهارات العرض والاتصال لديهن.
وأكدت إدارة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية أن المقاعد محدودة لإتاحة الفرصة لتفاعل أعمق وضمان جودة التجربة التعليمية، مشيرة إلى أن النادي يمثل امتداداً لرسالة الدائرة في بناء جيل قارئ واعٍ قادر على التفكير المستقل، والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
نادي القراءة
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©