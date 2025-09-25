شراكة بين «التأهيل التخصّصي» وجامعة الفلبين في مجال التمريض

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «كابيتال هيلث» توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الماجستير في علوم التمريض بجامعة الفلبين. وتشكّل هذه الخطوة إنجازاً ريادياً، يتمثل في إطلاق أول مسار من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يتيح لطلبة الدراسات العليا في التمريض استكمال تدريبهم الإكلينيكي وبرنامج الإشراف العملي في أبوظبي.

وتجعل هذه الاتفاقية من «كابيتال هيلث» أول مؤسسة صحية في الشرق الأوسط، تستضيف طلبة الماجستير في التمريض من جامعة الفلبين للتدريب الإكلينيكي.

وقال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لكابيتال هيلث: «يأتي هذا التعاون ليعزز مكانة كابيتال هيلث كقائد إقليمي في الشراكات الأكاديمية والتعليم الإكلينيكي. ومن خلال شراكتنا مع جامعة الفلبين، نفتح آفاقاً أمام قادة التمريض المستقبليين، ونعزّز التزامنا بتقديم التميز، سواء في رعاية المرضى أو في تطوير المهنة».

كما أعربت الدكتورة جوان ف. سيرانو، مستشارة جامعة الفلبين المفتوحة، عن امتنانها وتفاؤلها بهذه الشراكة، مؤكدة أن هذه الاتفاقية «تعكس رؤيتنا المشتركة نحو التميّز في التعليم والبحث والخدمات. فهي تمنح طلاب برنامج الماجستير في علوم التمريض فرصة لا تقدر بثمن للمشاركة في التدريب الإكلينيكي ضمن مرافق إعادة التأهيل العالمية لكابيتال هيلث في الإمارات، مما يثري تدريبهم الأكاديمي بمعايير رعاية المرضى والممارسة المهنية على المستوى العالمي».

وأضافت سيرانو: «إن هذا التعاون يعزز لجامعة الفلبين المفتوحة، مهمتها كرائدة وطنية في التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، وذلك من خلال توسيع الفرص لتتجاوز الحدود. أما بالنسبة لكابيتال هيلث، فهو يمثل وسيلة لتوجيه وإرشاد قادة الرعاية الصحية المستقبليين. ومعاً، نحن واثقون أن هذا التعاون سيعود بالنفع على طلابنا والمجتمعات التي يخدمونها».