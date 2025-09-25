شراكة استراتيجية بين «هيئة المعرفة» و«المدينة الأكاديمية» و«مجمّع المعرفة»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، التابعان لمجموعة تيكوم، اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي، وتعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً للتعليم.

وبحضور عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وقّع على اتفاقية التعاون كلّ من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة.

وفي إطار الشراكة، سيتم التعاون لاستقطاب نخبة عالمية بارزة من الجامعات والمعاهد المهنية عبر تنظيم الفعاليات والزيارات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للطلاب من أنحاء العالم كافة عبر حملات التوعية والتسويق على غرار مبادرة «الدراسة في دبي».