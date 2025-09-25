الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة استراتيجية بين «هيئة المعرفة» و«المدينة الأكاديمية» و«مجمّع المعرفة»

شراكة استراتيجية بين «هيئة المعرفة» و«المدينة الأكاديمية» و«مجمّع المعرفة»
26 سبتمبر 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد: أبوظبي نموذج عالمي للابتكار
طلاب مواطنون يرسمون مستقبلهم الوظيفي من على مقاعد الدراسة

أبرمت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، التابعان لمجموعة تيكوم، اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي، وتعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً للتعليم.
وبحضور عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وقّع على اتفاقية التعاون كلّ من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة.
وفي إطار الشراكة، سيتم التعاون لاستقطاب نخبة عالمية بارزة من الجامعات والمعاهد المهنية عبر تنظيم الفعاليات والزيارات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للطلاب من أنحاء العالم كافة عبر حملات التوعية والتسويق على غرار مبادرة «الدراسة في دبي».

هيئة المعرفة
دبي
الإمارات
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
مدينة دبي الأكاديمية العالمية
دبي للمعرفة
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©