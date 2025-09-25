اختتام النسخة الثانية من «منتدى الرعاية الاجتماعية 2025» في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتمت أمس أعمال النسخة الثانية من «منتدى الرعاية الاجتماعية 2025»، الذي نظّمته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، تحت شعار «الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة». وبمشاركة وزراء وخبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم، أثبت المنتدى مكانته كمنصة رائدة لصناعة التغيير، وترسيخ موقع أبوظبي في قلب الحوار الدولي حول مستقبل الرعاية الاجتماعية.



الخدمات الرقمية الصحية

وشهد اليوم الختامي مشاركة للدكتورة سارة كارليك، مديرة MeSafe (مستشارة الحماية الرقمية) خبيرة حول الحماية الرقمية حول إنشاء مسارات رقمية آمنة، وأكدت أنه لابد من إنشاء سياسات رعاية صحية واجتماعية ومشاركة المعلومات والبيانات مع أولياء الأمور لمشاركة الأمور المفيدة التي تنفعهم وتنفع أطفالهم في الحياة، لافتة إلى أن التقنيات الجديدة والابتكارات أمر مهم ولا ننسى تبادل الخبرات والمعرفة وعرض التجارب للمساعدة في عمل تأهيل رقمي على المستوى الاجتماعي، والأخصائيين الاجتماعيين الذين يسهمون بدورهم الفعال في مساعدة الأطفال والتواصل الجيد معهم، للوصول للخدمات الرقمية الصحية وتمكين الأطفال في كيفية التوصل لهذه الخدمات ومعرفة ما يجب فعله وتداركه. إضافة إلى وضع النظام الإداري والاستثماري في النظم الرقمية وتنويع الموارد وتغيير سلوك موظفي الرعاية الصحية وما يجب تقديمه وتغييره للأطفال وما هم بحاجة إليه. وأضافت لابد من تعلم الاستخدام الآمن والإيجابي للذكاء الاصطناعي والتعامل معه بطريقة مفيدة وتقديم الإرشادات والتعليمات والإطار الذكي وتوضيح السياسات لأولياء الأمور لتعم الفائدة ولننجح في بلوغ الهدف المرجو منه من تقديم خدمات رعاية صحية ومجتمعية تناسب ثقافة الطفل. ثم تم عمل جلسة مع خبراء الرعاية الاجتماعية وأخيراً تم عمل جلسة نقاشية حول التطور العالمي في سياسات الرعاية الاجتماعية.



العقول العالمية

قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، نحن في اليوم الثاني من المنتدى والذي يركز على الفنيين والمهنيين في القطاع الاجتماعي، لافتاً إلى أن العام الماضي كانت البداية والسنة الحالية وصل التسجيل إلى 2000 شخص، وتم إيقاف التسجيل نظراً للإقبال الكبير على هذا المنتدى، وأضاف السنة القادمة سيكون المنتدى أكبر، وسيغطي مجالات مختلفة، وتابع نحن نأتي بكل العقول العالمية إلى أبوظبي، لتوعية أبنائنا المهنيين بما هو موجود في العالم، وبالتالي يحدث لما هو موجود في العالم، مما يسهم على تحفيز أبنائنا لتطوير أنفسهم خلال فترة زمنية ترتفع مهاراتهم، مما ينعكس على أهلهم وعيالهم لأن الخدمة ستكون الأفضل في العالم.

بدوره، قال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، لقد جمع المنتدى نخبة من القادة والخبراء والممارسين من مختلف دول العالم، لبحث آفاق تطوير السياسات والممارسات والمبادرات التي تعزّز جودة الحياة، وتضع الإنسان في قلب مسيرة التنمية. وأضاف لقد كانت جلساتنا الحوارية فرصة ثرية لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع الاجتماعي، حيث أجمع المشاركون على أن الأسرة هي النواة الصلبة للمجتمع، وأن الاستثمار في تمكينها يبدأ من إعداد وتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية، وصقل مهاراتهم بما يواكب تطلعات الحاضر والمستقبل.

وتابع: توقفنا عند الدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات، إدراكاً منا أن قيمة هذا التحوّل ليست في سرعته فحسب، بل في قدرتنا على توجيهه وفق منظومة من السياسات والأطر الأخلاقية التي تحافظ على قيمنا، وتمنح العاملين في القطاع أدوات متقدمة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان.

وأكد الظاهري، بأن مواصلة التعلم المستمر وتنمية المعارف وتطوير القدرات، هو السبيل إلى الإبداع والابتكار، والضمان الحقيقي لنهضة قطاع الرعاية الاجتماعية واستدامة أثره. وفي سياق متصل، فإن الاستثمار في اقتصاد الرعاية قادر على خلق ما يقارب 300 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، ما يجعله فرصة مثالية لتعزيز الشراكات مع القطاعين الخاص والثالث، لتسريع النمو.

من جهتها، قالت الدكتورة منى ماجد المنصوري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، «تمثل مشاركتنا في منتدى الرعاية الاجتماعية محطة استراتيجية لتجديد التزامنا بتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية عبر برامج الدعم والتمكين الاقتصادي».