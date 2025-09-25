تعاون بين «دبي الصحية» و«إرنست ويونغ»

دبي (الاتحاد)

وقّعت «دبي الصحية» اتفاقية تعاون مع شركة «إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(EY)، تهدف إلى تعزيز مهارات الكفاءات والمواهب ضمن منظومتها وتمكينها من اكتساب خبرات عملية متقدّمة في مجال الاستشارات الصحية.

وقع الاتفاقية خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، وأنتوني سوليفان، الشريك الإداري للشركة، وذلك في منصة «دبي الصحية» بمعرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025»، المنصة الوطنية الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 25 سبتمبر الجاري.

وبموجب الاتفاقية، يحصل المشاركون على برنامج تدريبي متكامل يمكنهم من تطوير مهاراتهم في مجالات البحث، وإدارة المشاريع، واكتساب المعرفة المتخصّصة، إلى جانب التعرف على منهجيات الاستشارات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات والتطبيق العملي.