توقعات الطقس للأيام الـ 5 المقبلة في الإمارات

شعار المركز الوطني للأرصاد
26 سبتمبر 2025 08:48

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسود دولة الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري أجواء تتسم بالرطوبة والضباب في الصباح، مع طقس صحو إلى غائم جزئياً وظهور سحب ركامية شرقاً، إلى جانب نشاط الرياح وتفاوت حالة البحر.
حالة الطقس اليوم
يشهد اليوم "الجمعة" رطوبة في الصباح على بعض المناطق مع احتمال تشكل ضباب خفيف، يعقبها طقس صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقاً بعد الظهر، ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً بسرعات بين 10 و25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
حالة الطقس ليوم غد السبت
ويتوقع أن تزداد الرطوبة صباح غد "السبت" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، ثم يصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال سحب ركامية شرقاً بعد الظهر وارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للغبار بسرعة بين 10 و25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر يظل خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
حالة الطقس يوم الأحد
في حين تسود يوم "الأحد" أجواء رطبة صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة بسرعة بين 10 و20 تصل إلى 30 كم/س، مع بقاء البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
حالة الطقس يوم الاثنين
ومع حلول يوم "الاثنين"، تستمر الأجواء الرطبة صباحاً مع احتمال ضباب أو ضباب خفيف، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، تصحبه رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة بسرعات بين 10 و25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.
حالة الطقس يوم الثلاثاء
وتشهد بعض المناطق الداخلية يوم "الثلاثاء" المقبل رطوبة صباحية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ميل درجات الحرارة للانخفاض.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للغبار بسرعة بين 10 و25 تصل إلى 40 كم/س، بينما يصبح البحر متوسطاً إلى مضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، ويظل خفيف الموج في بحر عمان.

المصدر: وام
الطقس
المركز الوطني للأرصاد
