"المعاشات": ملتزمون بتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للمواطنين

أكَّد معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزام الهيئة الراسخ بتعزيز أسس الحماية التأمينية والاستقرار المالي للمواطنين، لافتا إلى الدور المحوري للهيئة في توفير شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، ودعم خطط التوطين والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية من خلال التطوير الاستراتيجي والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين، وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال معاليه، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام 2025، إن الهيئة تواصل تركيزها الاستراتيجي على تعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع الاستثمارات وتنمية التدفقات النقدية والسيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى حرصها على تقديم خدمات داعمة وذات جودة عالية لكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير ومبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، ما يسهم في تعزيز مكانة حكومة دولة الإمارات لتكون واحدةً من أفضل خمس حكومات على مستوى العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

واستعرض مجلس الإدارة، الأداء المالي والتشغيلي للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2025، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق واجتماعات اللجان المتفرعة عنه، واطلع على المشاريع والمبادرات المقرر إطلاقها خلال الربع الأخير من العام، بهدف الارتقاء بأداء الهيئة وتعزيز استدامة النظام التقاعدي.



واطلع المجلس على النمو في نطاق التغطية التأمينية، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم المسجلين لدى الهيئة ليصل إلى "166.411" في أغسطس 2025 بنسبة غير مسبوقة بلغت 16% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وزاد عدد أصحاب العمل إلى "27.235" بنسبة بلغت 47.6% خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا النمو الملحوظ فعالية سياسات حكومة دولة الإمارات في تعزيز التوطين، لا سيما من خلال برامج وطنية مثل "نافس"، الذي يدفع بشكل مباشر توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ما يوسع نطاق التغطية التأمينية للهيئة.

كما يعكس هذا النمو نجاح المبادرات الاستراتيجية للهيئة، ومن أبرزها إطلاق الخدمات الاستباقية لتسجيل المؤمن عليهم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.وسجلت الهيئة خلال شهر أغسطس 2025 زيادة بنحو 952 في عدد المتقاعدين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي العدد إلى "21.673" متقاعداً.

كما ارتفعت المدفوعات التقاعدية لشهر أغسطس من العام الجاري إلى "486" مليون درهم، مقارنة بنحو "458" مليون درهم خلال الشهر نفسه من العام الماضي، أي بزيادة قدرها "28" مليون درهم.

وتابع مجلس الإدارة النتائج الإيجابية والمستجدات بعد إطلاق قرار تمديد فترة سداد تكاليف خدمة ضم مدد الخدمة، الذي يوفر مرونة ودعم أكبر للمواطنين، ويعزز جودة خدمات الهيئة تماشياً مع أهداف "عام المجتمع" ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك.

كما ناقش المجلس، خلال الاجتماع، التقدم الملموس في تطوير الخدمات الرقمية عبر منصة "معاشي"، وفعالية جهود الهيئة في التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية لتصفير البيروقراطية وتعزيز الابتكار.





