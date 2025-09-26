السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"المعاشات": ملتزمون بتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للمواطنين

شعار "المعاشات"
26 سبتمبر 2025 09:37

أكَّد معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزام الهيئة الراسخ بتعزيز أسس الحماية التأمينية والاستقرار المالي للمواطنين، لافتا إلى الدور المحوري للهيئة في توفير شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، ودعم خطط التوطين والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية من خلال التطوير الاستراتيجي والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين، وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
وقال معاليه، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام 2025، إن الهيئة تواصل تركيزها الاستراتيجي على تعزيز الاستدامة المالية من خلال تنويع الاستثمارات وتنمية التدفقات النقدية والسيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى حرصها على تقديم خدمات داعمة وذات جودة عالية لكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير ومبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، ما يسهم في تعزيز مكانة حكومة دولة الإمارات لتكون واحدةً من أفضل خمس حكومات على مستوى العالم في تقديم الخدمات الحكومية.
واستعرض مجلس الإدارة، الأداء المالي والتشغيلي للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2025، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق واجتماعات اللجان المتفرعة عنه، واطلع على المشاريع والمبادرات المقرر إطلاقها خلال الربع الأخير من العام، بهدف الارتقاء بأداء الهيئة وتعزيز استدامة النظام التقاعدي.

واطلع المجلس على النمو في نطاق التغطية التأمينية، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم المسجلين لدى الهيئة ليصل إلى "166.411" في أغسطس 2025 بنسبة غير مسبوقة بلغت 16% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وزاد عدد أصحاب العمل إلى "27.235" بنسبة بلغت 47.6% خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا النمو الملحوظ فعالية سياسات حكومة دولة الإمارات في تعزيز التوطين، لا سيما من خلال برامج وطنية مثل "نافس"، الذي يدفع بشكل مباشر توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ما يوسع نطاق التغطية التأمينية للهيئة.
كما يعكس هذا النمو نجاح المبادرات الاستراتيجية للهيئة، ومن أبرزها إطلاق الخدمات الاستباقية لتسجيل المؤمن عليهم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.وسجلت الهيئة خلال شهر أغسطس 2025 زيادة بنحو 952 في عدد المتقاعدين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي العدد إلى "21.673" متقاعداً.
كما ارتفعت المدفوعات التقاعدية لشهر أغسطس من العام الجاري إلى "486" مليون درهم، مقارنة بنحو "458" مليون درهم خلال الشهر نفسه من العام الماضي، أي بزيادة قدرها "28" مليون درهم.
وتابع مجلس الإدارة النتائج الإيجابية والمستجدات بعد إطلاق قرار تمديد فترة سداد تكاليف خدمة ضم مدد الخدمة، الذي يوفر مرونة ودعم أكبر للمواطنين، ويعزز جودة خدمات الهيئة تماشياً مع أهداف "عام المجتمع" ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك.
كما ناقش المجلس، خلال الاجتماع، التقدم الملموس في تطوير الخدمات الرقمية عبر منصة "معاشي"، وفعالية جهود الهيئة في التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية لتصفير البيروقراطية وتعزيز الابتكار.

 

 

أخبار ذات صلة
"المعاشات" تمدد فترة سداد تكاليف ضم الخدمة لعشر سنوات
«المعاشات»: مفاهيم شائعة تتسبب في خيارات تقاعدية غير آمنة

 
 
 

المصدر: وام
المعاشات
مبارك راشد المنصوري
المواطنين
آخر الأخبار
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
الرياضة
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©