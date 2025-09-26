السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال في نيويورك ويؤكد: الشراكات الدولية ركيزة التنمية المستدامة

عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال في نيويورك ويؤكد: الشراكات الدولية ركيزة التنمية المستدامة
26 سبتمبر 2025 10:11

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، بجانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشراكات الدولية الإيجابية والبناءة تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة وتمكين الشعوب من العيش في بيئة يسودها السلام والاستقرار والتسامح.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو في نيويورك
عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

وأشار سموه إلى أهمية العمل الدولي الجماعي، مؤكدا أن دور هذا النهج التعاوني متعدد الأطراف لا يقتصر على مواجهة التحديات الراهنة فحسب، وإنما يمتد أيضا إلى رسم ملامح المستقبل من خلال الاستثمار في الإنسان، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمولية، وإرساء قيم العدالة والسلام والتعايش.

وأعرب سموه عن تمنياته لكافة المشاركين في اجتماعات الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتوفيق، وبنقاشات إيجابية وبناءة.

 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
نيويورك
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
الرياضة
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©