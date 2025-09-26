عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في نيويورك عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين المشاركين في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

والتقى سموه، معالي وينستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، ومعالي يوسف رجي، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية.

وناقش سموه وأصحاب المعالي وزيرا الخارجية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف وتعزيز المبادرات التنموية في المجتمعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأصحاب المعالي وزيري الخارجية، وجرى استعراض آفاق التعاون الثنائي في عدة قطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، وكذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.

وأشار سموه إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم التعاون الدولي بما يسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية للنمو والاستقرار والازدهار المشترك.

كما جرى بحث التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعا مشتركا مع معالي كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وجرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

كما التقى سموه خوسيه أندريس، مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، وناقش اللقاء التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنظمة وسبل دعم الجهود الإنسانية لـ"المطبخ المركزي العالمي".

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وسلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.