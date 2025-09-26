السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صندوق "نهر الحياة" يقيم مخيماً لعلاج الأطفال في اتحاد جزر القمر

صندوق "نهر الحياة" يقيم مخيماً لعلاج الأطفال في اتحاد جزر القمر
26 سبتمبر 2025 13:48

أقام صندوق "نهر الحياة"، إحدى مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي، مخيماً طبياً لعلاج الأطفال المصابين بأمراض مستعصية في اتحاد جزر القمر، بالتعاون مع سفارة الدولة في موروني.
واستمر المخيم أربعة أيام في قرية منرادو قرب العاصمة، حيث استقبل عشرات الأطفال وخضعوا لفحوصات طبية شاملة وتم توفير الرعاية الصحية والأدوية حسب نتائج الفحوصات الطبية.وأشادت إدارة الصندوق بالدور الكبير لسفارة الدولة في موروني في إنجاح فعاليات المخيم، وتقديم مختلف التسهيلات، الأمر الذي كان له أثر بالغ في تحقيق أهداف المبادرة الصحية الرائدة.ومنذ انطلاقته قبل عامين، شكّل "صندوق نهر الحياة" بارقة أمل لآلاف الأطفال، إذ ساهم في إنقاذ حياتهم واستعادة عافيتهم وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع صحة الأطفال في العديد من الدول بسبب تدني الخدمات الصحية.وحتى اليوم، تمكن الصندوق من علاج نحو 2500 طفل في 7 دول هي الأردن، وتنزانيا، والعراق، واليمن، وسوريا، والمغرب، واتحاد جزر القمر.
كما أطلق آلية جديدة لتوسيع نطاق المستفيدين، حيث يتكفل بنقل الأطفال للعلاج في الخارج عند تعذر تلقي الرعاية الطبية داخل بلدانهم، بينما يضمن علاجهم محلياً في حال توفرت الخدمات المطلوبة.وساهم الصندوق أيضاً في إقامة شراكات إنسانية مع مستشفيات متخصصة في علاج الأطفال بعدد من الدول، إلى جانب بناء شبكة متميزة من الكوادر والفرق الطبية المتطوعة، بما يعزز من استدامة جهوده لصناعة مستقبل أفضل للأطفال حول العالم.

 

أخبار ذات صلة
وزير الاقتصاد والسياحة ورئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية يبحثان تعزيز التعاون
منصة إماراتية متخصصة بالأمن السيبراني تجذب زوار "معرض التجارة الرقمية"
المصدر: وام
الأطفال
جزر القمر
الإمارات
آخر الأخبار
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
الرياضة
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©