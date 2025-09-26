السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر بقيمة 843.2 مليون درهم

26 سبتمبر 2025 15:22

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر الجاري اليوم (الجمعة) بإجمالي قدره "843.2" مليون درهم.

تشمل المعاشات المصروفة المتقاعدين عن مدد خدمة اعتيادية، أو من تقاعدوا لأسباب صحية، والمستحقين لحصص في المعاش لوفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه.يأتي الصرف الدوري للمعاشات ضمن التزام الهيئة الراسخ بتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للفئات المستفيدة من الصرف وحماية الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة وتمكينهم وأسرهم من إدارة شؤونها المعيشية بشكل ثابت ومستدام بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع سواء المستفيدين منهم بشكل مباشر من عملية الصرف أو من ينعكس عليهم أثره بشكل دوري. تعكس المعاشات المقررة لهذا الشهر زيادة ملحوظة قدرها "32.5" مليون درهم مقارنةً بشهر سبتمبر من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات (810.7)  مليون درهم.
يبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات هذا الشهر "49.668" متقاعداً ومستحقاً، بارتفاع قدره "933‬"مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين "48735"، ما يبرز النمو المستمر في أعداد المستفيدين وحجم الدعم المقدم لهم.يشمل الصرف كلا من المشمولين بقوانين المعاشات المعتمدة لدى الهيئة، بالإضافة إلى المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم نيابةً عن وزارة المالية، وفق قوانين المعاشات التي تشملهم وفي إطار تعاون حكومي يعزز كفاءة تقديم المنافع التقاعدية. 

 

 

المصدر: وام
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
المعاشات التقاعدية
