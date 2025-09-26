السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"البلديات والنقل" تصدر "دليل أبوظبي الإرشادي للشواطئ "

"البلديات والنقل" تصدر "دليل أبوظبي الإرشادي للشواطئ "
26 سبتمبر 2025 16:02

أصدرت دائرة البلديات والنقل "دليل أبوظبي الإرشادي للشواطئ" ليكون المرجع الأساسي لجميع الأعمال التطويرية والإنشائية في الواجهات البحرية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتوفير إمكانية الوصول للجميع، بما يعكس التزام الدائرة بإنشاء مساحات عامة تحافظ على المعالم الطبيعية وتدعم النمو الحضري المستدام للإمارة. 

وأكد الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، أن إصدار الدليل الإرشادي يأتي إرساءً لأسس متينة لتحول شامل وفعّال، يعكس التزام الدائرة بحماية الموائل البحرية الثمينة والحفاظ عليها، من خلال تبني مفاهيم مبتكرة واعتماد معايير صارمة، بهدف تطوير مساحات شاطئية تعزز التجربة المعيشية لجميع أفراد المجتمع وتتماشى مع مستهدفات عام المجتمع على المدى البعيد.
يولي الدليل اهتماماً بتسهيل تنقل جميع المستخدمين من مختلف الأعمار والقدرات الحركية، بمن فيهم الأطفال وأصحاب الهمم، عبر توفير ممرات بديلة عن السلالم، ومناطق لعب مخصصة، ومرافق مجهزة بالكامل، مع الحفاظ على النظم البيئية وفق أفضل الممارسات العالمية. 
يشمل الدليل مجموعة متكاملة من المواصفات التي تهدف إلى تحسين تجربة مرتادي الشواطئ ويحتوي على إرشادات للبنية التحتية الداعمة بما في ذلك ممرات للمشي، ومسارات للدراجات الهوائية، وأكشاك تجارية، وأبراج للمراقبة والإنقاذ، ومرافق لتأجير وسائل المساعدة على التنقل، بهدف إنشاء مساحات جذابة ومترابطة تشجع على الاستخدام المستمر طوال العام.

 

 

 

المصدر: وام
دائرة البلديات والنقل
الإمارات
البلديات
الشواطئ
