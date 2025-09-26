محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سباق التنمية الذي اختارت دولة الإمارات منذ تأسيسها أن تنافس على صدارته، والذي تواصل التقدم في مضماره بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هدفه تحقيق مصلحة المواطن وتوفير المقومات كافة التي تضمن له الحياة الكريمة والمستقرة، وتكفل للوطن كل مقومات الرفعة والتقدّم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جمعاً من أعيان البلاد والتجّار ورجال الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية وكبار المسؤولين في دبي، حيث تبادل سموّه خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس المضيف في دار الاتحاد بدبي، الأحاديث الوديّة مع الحضور حول تطور مسيرة التنمية الشاملة في دبي ودولة الإمارات، والأهداف المرجوة للمرحلة المقبلة.

وقال سموّه "بقيادة أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل الإمارات اليوم ترسيخ مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً.. نعمل برؤية طموحة تستند إلى تخطيط واعٍ واستثمار في الكفاءات الوطنية وتوظيف أحدث التقنيات لبناء اقتصاد معرفي متنوّع ومستدام".

وأوضح سموّه أن "مستقبل التنمية في دبي يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ... فالتجّار ورجال الأعمال والمستثمرون شركاء رئيسيون في مسيرة التنمية، ونثمّن إسهاماتهم في تعزيز قدرات الاقتصاد".

وقال سموّه "وتيرة الإنجاز سريعة.. والنتائج قوية.. وحجم التقدير الدولي مُشجّع.. ونتطّلع دائماً إلى الأفضل... والطموح الكبير يحتاج إلى عزيمة كبيرة.. وإمكانات كبيرة.. وطاقات كبيرة.. وعقول مبدعة قادرة على ابتكار المستقبل... ونحن مطمئنون لامتلاكنا كل مقومات الازدهار.. والقدرة على تحويل المستحيل إلى جسر نعبره نحو النجاح... والقادم بإذن الله أفضل".

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

إلى ذلك، استمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور إلى عرض قدّمه أحمد درويش القامة المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تناول خلاله مبادرات الدائرة والتي تسعى من خلالها إلى استلهام رؤية القيادة الرشيدة في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة فيه، ووضع الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية للاستراتيجية التي تنطلق منها مبادرات الدائرة.

شملت المبادرات برنامج توطين المنبر، وتعزيز ارتباط الأطفال والنشء بالمساجد عبر مبادرات مؤذن الفريج، وإمام الفريج، وعيال الفريج، والتي استقطبت فعالياتها أكثر من 11 ألف طفل.

وركزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على تعزيز القيم الإماراتية عبر مبادرات مبتكرة شملت مطوع/مطوعة الفريج، وحضانة الفريج، وبرنامج أجيال، ومسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لطلبة المدارس، فضلا عن مساهمة الدائرة في تحفيز الاستثمار الأمثل لأوقات الإجازات المدرسية الطويلة.

وأطلقت الدائرة أيضا برنامج "غراس الخير" والهادف لاستغلال فترات الإجازة في تعليم البنات مهارات حياتية جديدة من علوم إسلامية تأسيسية، وثقافة وفنون وحرف، ومهارات التدبير المنزلي، وغيرها من المهارات.