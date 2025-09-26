السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
26 سبتمبر 2025 18:07

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:31 والمد الثاني عند الساعة 04:46، والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة22:31.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. يحدث المد الثاني عند الساعة 01:29، والجزر الأول عند الساعة  18:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                    الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                     41 28 85 30
دبي                         38 29 85 50
الشارقة                     40 28 85 30
عجمان                      37 27 90 45
أم القيوين                   37 28 90 45
رأس الخيمة                39 27 85 35
الفجيرة                      35 29 80 45
العـين                        41 28 70 20
ليوا                           43 28 90 20
الرويس                      38 31 90 55
السلع                         36 30 80 30
دلـمـا                         37 30 80 50
طنب الكبرى / الصغرى 36 30 80 40
أبو موسى                   36 31 80 40.

المصدر: وام
