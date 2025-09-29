قلوب أقوى.. حياة أكثر صحة: "أن أم سي للرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للقلب بفحوصات مجانية

يخفق قلب الإنسان أكثر من 100,000 مرة في اليوم، ورغم أن هذا الإيقاع الحيوي يمر غالباً دون أن نشعر به، إلا أنه لا يلفت الانتباه إلا عند مواجهة مشكلات صحية.

وعلى مستوى العالم، ما تزال أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب المرض والوفاة، حيث تحصد ملايين الأرواح سنوياً. لكن الخبر السار أن معظم هذه المخاطر يمكن تقليلها من خلال الكشف المبكر، والفحوصات الدورية، واتباع أسلوب حياة صحي.

وبمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر، تدعو أن أم سي للرعاية الصحية المجتمعات في مختلف أنحاء الإمارات إلى اتخاذ خطوات استباقية نحو تعزيز صحة القلب.

واحتفالاً بهذه المناسبة، ستقدم أن أم سي فحوصات مجانية في عدد من مستشفياتها ومراكزها الطبية وبعض المواقع المجتمعية المختارة بالدولة.

تم تصميم هذه الفحوصات لتزويد الأفراد بصورة واضحة عن صحة القلب والأوعية الدموية لديهم، وتشمل: قياس ضغط الدم، تقييم مؤشر كتلة الجسم، فحوصات الكوليسترول ومستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى استشارات مع أطباء متخصصين عند الحاجة. كما سيحصل المشاركون على مواد توعوية ونصائح من الخبراء تساعدهم على التعرف المبكر إلى علامات الخطر وتبني عادات صحية للقلب.

وقال الدكتور زكا الله خان، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في أن أم سي للرعاية الصحية: "في أن أم سي، نؤمن بأن الوقاية هي الخطوة الأولى للحماية. ومن خلال هذه الفحوصات، نهدف إلى تمكين الأفراد بالمعرفة وتشجيعهم على تبني أنماط حياة تدعم صحة القلب على المدى الطويل".

وإلى جانب الفحوصات، سيكون أطباء أن أم سي المتخصصون حاضرين لتوجيه المشاركين حول التغذية، وممارسة الرياضة، وإدارة التوتر، والعادات اليومية التي تسهم في حماية القلب وتقويته.

ومن خلال تقديم الرعاية الوقائية مباشرة إلى المجتمع، تؤكد أن أم سي رسالتها في جعل الوعي والوقاية في صميم الرعاية الصحية.



ندعو جميع السكان لزيارة أي من المواقع التالية، حيث لا يتطلب الأمر حجزاً مسبقاً:

أبوظبي:

• الفرسان سنترال مول | 1:00 ظهراً – 6:00 مساءً

• كابيتال مول | 4:00 عصراً – 9:00 مساءً

• مزيد مول | 3:00 عصراً – 10:00 مساءً

• ياس مول | 10:00 صباحاً – 10:00 مساءً

• الخالدية مول | 11:00 صباحاً – 5:00 مساءً

العين:

• العين مول | 5 مساءً – 10 مساءً

دبي:

• ذا ماركت مول، مجمع دبي للاستثمار | 10 صباحاً – 8:30 مساءً

• لولو هايبرماركت، القصيص | 10 صباحاً – 8:30 مساءً

الشارقة:

• قرية الشعب، الحزانة | 5 مساءً – 9 مساءً

• رامز مول | 5 مساءً – 9 مساءً

• مستشفى أن أم سي رويال، الشارقة | 10 صباحاً – 2 مساءً

عجمان:

• مركز أن أم سي الطبي | 5 مساءً – 10 مساءً

رأس الخيمة:

• هايبر رامز، الظيت | 5 مساءً – 9 مساءً



حول أن أم سي للرعاية الصحية

تُعد أن أم سي للرعاية الصحية واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتكون شبكتها من 70 منشأة طبية، تشمل مستشفيات متعددة التخصصات ومعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، ومراكز طبية وعيادات مجتمعية ومراكز جراحة اليوم الواحد وخدمات الرعاية المنزلية ومرافق الرعاية طويلة الأمد.

وتتميز شبكتها الوطنية بقدرتها على خدمة الإمارات الثلاث الأكثر كثافة سكانية: أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب الإمارات الشمالية رأس الخيمة وعجمان.

وتضم مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية علامات تجارية رائدة مثل: أن أم سي، بروفيتا الدولي الطبي، و كوزمسيرج.

ويعمل لديها نحو 11,000 موظف وتقدم خدماتها لأكثر من 5.5 مليون مريض سنوياً.



للمزيد من المعلومات عن أن أم سي للرعاية الصحية، يرجى زيارة: www.nmc.ae



مادة إعلانية