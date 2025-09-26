حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد.. عشقنا التحديات

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، السير على خطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عشق التحديات.

وكتب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «على خطى محمد بن راشد، عشقنا التحديات، ورأينا فيها فرصاً للانطلاق نحو قممٍ جديدة، في مسيرةٍ لا تعرف للطموح حدوداً، ولا للمستحيل معنى... ومن أجل دبي وأهلها، وكلما عظُم التحدي، ارتقينا إليه بطموحنا، وإصرارنا، وعزيمة أبناء الإمارات».

