السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة حصة عبيد محمد مفتاح الشامسي

حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة حصة عبيد محمد مفتاح الشامسي
26 سبتمبر 2025 21:16

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عقب صلاة المغرب اليوم، صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد بعجمان، على جثمان المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة عبيد محمد مفتاح الشامسي، حرم سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، التي وافتها المنية اليوم.
وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي.

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان: أبناء الإمارات الثروة الحقيقية للوطن
حميد بن راشد يطّلع على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة في عجمان

كما أدى الصلاة الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين والمقيمين.
وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والشيوخ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، وأبنائه الكرام، في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
صلاة الجنازة
آخر الأخبار
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
الرياضة
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©