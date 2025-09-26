السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قافلة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة

سيارات إسعاف قدمتها الإمارات لدعم أهالي غزة (وام)
27 سبتمبر 2025 00:59

العريش (وام)

أخبار ذات صلة
وزير الاقتصاد والسياحة ورئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية يبحثان تعزيز التعاون
منصة إماراتية متخصصة بالأمن السيبراني تجذب زوار "معرض التجارة الرقمية"

عبرت قافلة مساعدات إماراتية مؤلفة من 22 صهريج مياه، و5 سيارات إسعاف، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.
وتأتي القافلة ضمن جهود «عملية الفارس الشهم 3» التي تسيّرها دولة الإمارات لإغاثة أهالي غزة، كما تستعد العملية لإرسال أكثر من 20 سيارة إسعاف أخرى خلال الأسابيع المقبلة، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، ومشاريع أخرى لإغاثة أهالي غزة.
وكانت عملية «الفارس الشهم 3»، افتتحت خط مياه محلاة جديداً قبل نحو شهر يمتد من رفح المصرية إلى مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وينقل 2 مليون جالون يومياً تخدم نحو مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ويصل بذلك إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن عملية «الفارس الشهم 3» حتى يوم أمس، إلى أكثر من 90 ألف طن، والتي تم إرسالها براً وبحراً وجواً، حيث أسهمت في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

مساعدات الإمارات
الإمارات
المساعدات الإنسانية
فلسطين
المساعدات الإماراتية
غزة
المساعدات الإغاثية
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الفارس الشهم 3
معبر كرم أبو سالم
معبر رفح
آخر الأخبار
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
الرياضة
كرة القدم والسكك الحديدية.. علاقة صنعت الهوية الإنجليزية
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©