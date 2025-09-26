التعامل مع حريق منزل بخورفكان نتج عن تسرب غازي

الشارقة (الاتحاد)

تعاملت الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، مع حريق اندلع صباح أمس في أحد المنازل بمدينة خورفكان، وأسفر عن إصابة مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً بحروق، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضح العقيد وليد اليماحي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة السادسة صباحاً من أحد أفراد الأسرة، أفاد فيه بسماع فرقعة وأعقبها اندلاع حريق في المنزل، لتتوجه على الفور جميع الفرق المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، ووفقاً لما أوضحه خبراء الحرائق في هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن الحريق نجم عن تسرب غازي محدود من الغازات المنبعثة من شبكات الصرف الصحي الداخلية للمنزل، ما تسبب في اشتعال النيران في بعض أجزائه.

ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أفراد المجتمع إلى ضرورة التأكد من سلامة ونظافة الصرف الصحي، بشكل دوري، والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية عند التعامل مع الغازات القابلة للاشتعال، والحرص على فحصها وصيانتها بانتظام من خلال الجهات المختصة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.