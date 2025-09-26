«شرطة أبوظبي» تحتفل بـ«اليوم الدولي للغات الإشارة»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم الدولي للغات الإشارة، والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، وذلك بهدف حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم، إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة بأهمية لغة الإشارة لفئة الصم باعتبارها وسيلتهم للتفاهم والتواصل وتبادل الخبرات ونقل المعارف فيما بينهم.

وأكد العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن الاحتفاء بهذا اليوم يجسد اهتمام شرطة أبوظبي بفئة غالية على قلوبنا، ويعكس حرصها على تمكين الأشخاص الصم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية، مضيفاً أن لغة الإشارة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي جسر للمحبة والتفاهم وأداة لبناء مجتمع متماسك وشامل، وكرم منتسبي المديرية من فئة الصم وضعاف السمع، تقديراً لجهودهم الفاعلة في أداء مهامهم وما يقدمونه من عطاء يسهم في نجاح منظومة العمل.