علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تطّلع على تجربة صربيا في تطوير منظومة النيابة العامة

يوسف العبري وعلي البلوشي ووفد الدائرة خلال الزيارة (من المصدر)
27 سبتمبر 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

بحث وفد دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، خلال زيارته النيابة العامة في صربيا، مع نيناد ستيفانوفيتش، النائب العام لجمهورية صربيا، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والوقوف على أحدث التجارب والممارسات المطبقة في النيابات والأنظمة القضائية.
واطلع وفد الدائرة، خلال اللقاء، الذي عقد على هامش الزيارة الرسمية للوفد التي يقوم بها إلى العاصمة بلغراد، على التجربة الصربية في تطبيق التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وناقش اللقاء آليات تطوير الشراكة بين الجانبين، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أواصر التعاون النيابي والقضائي والقانوني لدعم جودة منظومة التقاضي، وضمان تحقيق سهولة الوصول إلى العدالة، بالاستفادة من الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة في مختلف عمليات وإجراءات التقاضي.
كما ناقش الجانبان آليات التعامل مع القضايا المستجدة في العصر الرقمي، وأفضل الممارسات لضمان كفاءة وفعالية إجراءات التقاضي.
ضم وفد الدائرة كل من المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
حضر اللقاء من الجانب الصربي عدد من المسؤولين في النيابة العامة الصربية، حيث قدموا عرضاً حول الهيكل التنظيمي، وأبرز المهام المنوطة بالنيابة العامة الصربية، كما استعرضوا عدداً من التجارب الرائدة في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

