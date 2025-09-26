«الوطني لمكافحة المخدرات» يبحث التعاون مع الوطني للتأهيل

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، حيث كان في استقباله يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل.

وخلال اللقاء، جرى بحث آليات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز الشراكة بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والمركز الوطني للتأهيل.

واستمع معاليه إلى شرح حول جهود المركز والمبادرات التي ينفذها لتطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدَّمة للمرضى.

كما اطّلع معاليه خلال الزيارة على أبرز برامج المركز، وقام بجولة في مرافقه المتنوعة، بما في ذلك المختبر والصيدلية، وغيرها من المرافق التي تسهم في تعزيز تجربة المريض داخل المركز.

وأعرب معاليه عن تقديره للجهود النوعية التي يبذلها المركز الوطني للتأهيل في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مؤكداً حرصه على تعزيز التنسيق المشترك، وعقد شراكات عملية تُسهم في الحد من آفة المخدرات، وحماية أفراد المجتمع.



اهتمام كبير

أكد الكتبي أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمكافحة آفة المخدرات، وتعزيز جهود الوقاية والتأهيل.

وأشار إلى أن المركز يسعى باستمرار إلى تطوير برامجه وخدماته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويؤمن بأهمية التعاون مع الجهات الوطنية لتحقيق مجتمع صحي وآمن وخالٍ من المخدرات.