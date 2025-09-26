السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» وجامعة إنسوبريا الإيطالية يطلقان برنامج تدريب عملي لطلبة الماجستير

خلال استقبال وفد الجامعة الإيطالية (من المصدر)
27 سبتمبر 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"تريندز" يعقد حوارات بحثية مع " تشاومي للتكنولوجيا" و"جامعة تسينجهوا"
«تريندز» يشارك في الملتقى الثاني لمراكز الفكر الإماراتية - الصينية

نظم معهد تريندز الدولي للتدريب، بالتعاون مع جامعة إنسوبريا الإيطالية، برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمجموعة من طلبة الماجستير المتميزين، وذلك في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، والشراكة الاستراتيجية بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات والجامعة.
يهدف البرنامج، الذي أقيم في مقر المركز بأبوظبي، إلى تعريف الطلبة بأنشطة المركز البحثية المتنوعة، ودمجهم في بيئة عمل بحثية محفزة.
ويستمر البرنامج أسبوعين، ويستفيد منه طلاب من برنامج الماجستير في اللغات الحديثة للتواصل والتعاون الدولي والقانون الدولي والمقارن.
وقال الباحث الرئيسي سلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب: «إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس التزام المركز بتعزيز المعرفة، وبناء جسور التعاون الدولي في المجالات البحثية والعلمية.
وذكر الربيعي أن البرنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية والعملية، حيث شارك المتدربون في جلسات عصف ذهني حول كيفية صياغة عناوين الأبحاث وتصميم استطلاعات الرأي. كما سيتمكنون من الاطلاع على دليل الكتابة البحثية الخاص بمركز تريندز، والبدء في كتابة أبحاثهم العلمية الخاصة تحت إشراف باحثين متخصصين.
وأوضح رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب أن من أبرز فعاليات البرنامج مشاركة المتدربين في مؤتمر تريندز السنوي الخامس تحت عنوان «الأمن المائي المستدام»، ما أتاح لهم فرصة تدوين الملاحظات، والمساهمة في إعداد الورقة البيضاء الخاصة بالمؤتمر، مما يعزز مهاراتهم في التحليل والتوثيق.
ولفت الربيعي إلى أنه في إطار البرنامج، سيواصل الطلبة العمل على أبحاثهم العلمية عن بُعد، ما يؤكد مرونة البرنامج وقدرته على استمرار العمل البحثي بفاعلية.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز
جامعة إنسوبريا
آخر الأخبار
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©