«تريندز» وجامعة إنسوبريا الإيطالية يطلقان برنامج تدريب عملي لطلبة الماجستير

أبوظبي (الاتحاد)

نظم معهد تريندز الدولي للتدريب، بالتعاون مع جامعة إنسوبريا الإيطالية، برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمجموعة من طلبة الماجستير المتميزين، وذلك في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، والشراكة الاستراتيجية بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات والجامعة.

يهدف البرنامج، الذي أقيم في مقر المركز بأبوظبي، إلى تعريف الطلبة بأنشطة المركز البحثية المتنوعة، ودمجهم في بيئة عمل بحثية محفزة.

ويستمر البرنامج أسبوعين، ويستفيد منه طلاب من برنامج الماجستير في اللغات الحديثة للتواصل والتعاون الدولي والقانون الدولي والمقارن.

وقال الباحث الرئيسي سلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب: «إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس التزام المركز بتعزيز المعرفة، وبناء جسور التعاون الدولي في المجالات البحثية والعلمية.

وذكر الربيعي أن البرنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية والعملية، حيث شارك المتدربون في جلسات عصف ذهني حول كيفية صياغة عناوين الأبحاث وتصميم استطلاعات الرأي. كما سيتمكنون من الاطلاع على دليل الكتابة البحثية الخاص بمركز تريندز، والبدء في كتابة أبحاثهم العلمية الخاصة تحت إشراف باحثين متخصصين.

وأوضح رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب أن من أبرز فعاليات البرنامج مشاركة المتدربين في مؤتمر تريندز السنوي الخامس تحت عنوان «الأمن المائي المستدام»، ما أتاح لهم فرصة تدوين الملاحظات، والمساهمة في إعداد الورقة البيضاء الخاصة بالمؤتمر، مما يعزز مهاراتهم في التحليل والتوثيق.

ولفت الربيعي إلى أنه في إطار البرنامج، سيواصل الطلبة العمل على أبحاثهم العلمية عن بُعد، ما يؤكد مرونة البرنامج وقدرته على استمرار العمل البحثي بفاعلية.