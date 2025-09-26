إطلاق المرحلة الثانية من «مشد خورفكان»

الشارقة (وام)

أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية بالتعاون مع شركة هجوكس لإدارة المشاريع، وجمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك ونادي الشارقة الدولي للرياضيات البحرية، المرحلة الثانية من المشروع التجريبي «مشد خورفكان»، والذي يستهدف إنزال 16 كهفاً اصطناعياً في الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، وتحديداً في مياه مدينة خورفكان، وذلك في إطار جهود إمارة الشارقة لحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وقال علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية: إن مشروع مشد خورفكان خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية في إمارة الشارقة، ونسعى من خلال هذه الكهوف إلى خلق بيئة ملائمة لتكاثر الأسماك وزيادة المخزون السمكي مع متابعة دقيقة للنتائج العلمية لتحديد إمكانية توسيع التجربة مستقبلاً.