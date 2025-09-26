السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق المرحلة الثانية من «مشد خورفكان»

إطلاق المرحلة الثانية من «مشد خورفكان»
27 سبتمبر 2025 00:58

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
ميلوش.. علامة استفهام كبيرة في الشارقة
تدشين 9 حافلات جديدة في الشارقة مطابقة لمعايير "Euro 5"

أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية بالتعاون مع شركة هجوكس لإدارة المشاريع، وجمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك ونادي الشارقة الدولي للرياضيات البحرية، المرحلة الثانية من المشروع التجريبي «مشد خورفكان»، والذي يستهدف إنزال 16 كهفاً اصطناعياً في الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، وتحديداً في مياه مدينة خورفكان، وذلك في إطار جهود إمارة الشارقة لحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
وقال علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية: إن مشروع مشد خورفكان خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية في إمارة الشارقة، ونسعى من خلال هذه الكهوف إلى خلق بيئة ملائمة لتكاثر الأسماك وزيادة المخزون السمكي مع متابعة دقيقة للنتائج العلمية لتحديد إمكانية توسيع التجربة مستقبلاً.

خورفكان
الإمارات
الشارقة
هيئة الشارقة للثروة السمكية
آخر الأخبار
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©