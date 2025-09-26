«البلديات والنقل» تصدر دليل أبوظبي الإرشادي للشواطئ

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة البلديات والنقل «دليل أبوظبي الإرشادي للشواطئ»، ليكون المرجع الأساسي لجميع الأعمال التطويرية والإنشائية في الواجهات البحرية.

وحدد الدليل معايير دقيقة لتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتوفير إمكانية الوصول للجميع، مما يُعزز التزام الدائرة بإنشاء مساحات عامة تُحافظ على المعالم الطبيعية وتدعم النمو الحضري المُستدام للإمارة.

وقال د. سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «نسعى من خلال إصدار الدليل الإرشادي إلى إرساء أسس متينة لتحولٍ شاملٍ وفعال، يعكس التزامنا بحماية الموائل البحرية الثمينة والحفاظ عليها عبر تبني مفاهيم مبتكرة واعتماد معايير صارمة من شأنها تطوير مساحات شاطئية تثري التجربة المعيشية بشكل عام، بما يتماشى مع مستهدفات عام المجتمع على المدى البعيد».

من ناحية أخرى، يركز الدليل على تسهيل تنقل الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات الحركية، بمن فيهم الأطفال وأصحاب الهمم، وذلك من خلال توفير ممرات مناسبة بديلة عن السلالم، ومناطق لعب مخصصة، ومرافق مُجهزة بالكامل، مع الحفاظ على النظم البيئية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

ويشمل الدليل أيضاً إجراءات تنظيمية للحد من الازدحام، وتوفير إنارة مُوجّهة لتحديد المسارات.