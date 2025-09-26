السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مشروع لصيانة وتطوير شبكات الطرق في أبوظبي

إنارة الشوارع بتقنيات موفرة للطاقة (من المصدر)
27 سبتمبر 2025 00:59

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفّذ بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الحالي مشروعاً لصيانة وتجميل وتطوير شبكات إنارة الطرق في المدينة وضواحيها بالاعتماد على تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة (LED)، واستخدام تقنيات ووحدات الإنارة التزيينية، لإضفاء جانب جمالي على الطرق الداخلية والخارجية.
وطرحت البلدية مناقصة لتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال صيانة وتجميل وتطوير شبكات إنارة الطرق في مدينة أبوظبي.
تأتي مشاريع الإضاءة في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وأحدث تقنيات الإنارة الموفّرة للطاقة، وفي إطار مشروع الإنارة الذكية للإمارة، بما يجسّد معايير التنمية المستدامة وحفظ وصون الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كميات الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ترشيد عمليات الصيانة العامة، وخفض استهلاك الكهرباء بمعدل 77%.
وطرحت البلدية مؤخراً مناقصة للشركات المتخصّصة في تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال صيانة وتجميل وتطوير شبكات إنارة الطرق في مدينة أبوظبي.
وتتضمن استراتيجية الإنارة الذكية، رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، وتطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديث LED.
وتسعى الاستراتيجية إلى خفض مستويات إضاءة الطرق، تخفيض استهلاك الكهرباء، تحسين تصاميم شبكة الإنارة، تحسين اللون وجودة الإضاءة في شبكة الإنارة، وتحسين العمر الافتراضي لنظام الإنارة، وخفض متطلبات الصيانة.
ونفّذت البلدية خلال العام الماضي مشروعاً لاستبدال الإنارة التقليدية في بعض مناطق إمارة أبوظبي إلى إنارة (LED) الموفّرة للطاقة، بما يتماشى ويتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنارة، وتوفير مستوى إضاءة وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، وذلك ضمن إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق معايير التنمية المستدامة.  
ويهدف المشروع إلى تحقيق وفر إضافي في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية واستخدام تطبيقات الأنظمة الذكية، إلى جانب إدخال تكنولوجيا «LED»، الأمر الذي سيؤدي للحصول على منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية عدة، وتوفير نظام تحكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة الجديدة.

