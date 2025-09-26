«سالم بن حم الثقافي» و«شباب العين» ينظمان جلسة مجتمعية

العين (وام)

نظم مركز سالم بن حم الثقافي، بالتعاون مع مجلس شباب العين التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، جلسة ثقافية مجتمعية حملت عنوان: «التراث والهوية برؤية الشباب»، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور الشباب في تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث، وفتح مساحة حوارية مجتمعية تفاعلية تواكب تطلعات عام المجتمع، وذلك بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، والشيخ زايد بن مسلم بن حم، وجاسم العبيدلي مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، ومسلم الدرعي رئيس مجلس شباب العين، وعدد من أعضاء مجلس شباب العين.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، خلال الجلسة، أن الاهتمام بالتراث وصون الهوية الوطنية مسؤولية مشتركة، مشيداً بدور الشباب في مواصلة مسيرة الآباء والأجداد.