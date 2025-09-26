مركز الشباب العربي يفتتح التسجيل لـ«القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي، بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 23 أكتوبر 2025، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات الدبلوماسية العربية القادرة على تمثيل أوطانها وقضاياها بكفاءة وفاعلية في مختلف المحافل الدولية.

وتركز نسخة هذا العام على الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية، بما يتماشى مع التحولات العالمية الراهنة، حيث يتلقى المشاركون تدريباً متخصصاً في موضوعات تشمل السياسات التجارية العالمية، الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، وإدارة المفاوضات.

وفي هذا السياق، قالت م. فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «إن الاستثمار في الدبلوماسية الشابة هو استثمار في مستقبل المنطقة العربية، حيث يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية سريعة وتحديات اجتماعية متزايدة، لذلك من الضروري أن يتم تجهيز الشباب العربي بالمهارات والمعارف التي تجعلهم عناصر فاعلة في صياغة القرارات الدولية وحماية مصالح بلدانهم».