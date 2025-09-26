«الرعاية الأسرية» في أبوظبي تؤكد التزامها بالوقاية وبناء مجتمع متماسك

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة الرعاية الأسرية مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية الذي أقامته دائرة تنمية المجتمع في خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 25 سبتمبر في فندق هيلتون أبوظبي – جزيرة ياس.

وانعقد المنتدى تحت شعار «الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة»، ومثّل منصةً استراتيجية لهيئة الرعاية الأسرية ودعوة لإعداد سياسات متكاملة تركز على الأسرة باعتبارها أساساً لنظم رعاية اجتماعية مستدامة.

وشهد الحدث مشاركة القيادة العليا ومتخصصين في هيئة الرعاية الأسرية، بمن فيهم سلامة عجلان العميمي، المدير العام، و أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية، والدكتورة فدوى المغيربي مستشارة بمكتب المدير العام، وسلمى المنصوري مدير حالة، وسارة الأحبابي مساعد مدير حالة.

وشاركت سلامة العميمي، في جلسة حوارية خلال المنتدى بعنوان «التطورات العالمية في سياسات الرعاية الاجتماعية»، حيث سلّطت الضوء على أهمية التكامل المؤسسي وبناء منظومة رعاية اجتماعية متماسكة، واستعرضت أبرز البرامج التي تنفّذها الهيئة لتعزيز الترابط المجتمعي وتمكين الأسر في أبوظبي، متحدثةً عن الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة من خلال وضع الأسرة والمجتمع في قلب الحلول، وضمان تعاون الأطراف المعنية لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تكاملاً للفئات المستهدفة.

وقالت: «إن انعقاد النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية والتي أتت فيما نحتفي معاً بعام المجتمع 2025، مثّل فرصةً مهمة لتوحيد الرؤى وبناء شراكات فاعلة تسهم في تشكيل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة للرعاية الاجتماعية في أبوظبي. نحن في هيئة الرعاية الأسرية ملتزمون بوضع الأسرة في قلب الأولويات وفي صميم عمليات صنع السياسات، ولهذا جاءت مشاركتُنا في هذا الحدث في إطارٍ تكاملي مع شركائنا، وفي مقدمتهم دائرة تنمية المجتمع، لتعزيز عملنا معاً في بناء مجتمع مترابط، متماسك، قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، ضمن سياسات مُحكمة تستبق التحديات وتحوّلها إلى فرص».

وشاركت أسماء العزري، في جلسة بعنوان «رفاهية العاملين في مجال الرعاية»، حيث أكدت أن الحفاظ على رفاه الكوادر الاجتماعية يُمثّل مرتكزاً أساسياً لاستمرارية كفاءتهم وقدرتهم على تحقيق الأهداف النبيلة لعملهم.

وأوضحت أن الهيئة تضع رفاه مقدّمي الرعاية ضمن أولوياتها من خلال برامج الصحة النفسية والدعم المهني والتدريب المستمر، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للأسر والأفراد.

وأضافت: «إن رفاه مقدمي الرعاية ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الاجتماعية، واستثمارنا في دعمهم وتمكينهم يسهم في بناء منظومة أكثر إنسانية وفعالية، قادرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وتحقيق الاستدامة في قطاع الرعاية الاجتماعية».

تواصل هيئة الرعاية الأسرية التزامها بتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي، مع ضمان إسهام كل مبادرة وبرنامج وسياسة في عافية وتماسك واستدامة النسيج الاجتماعي في أبوظبي على المدى الطويل.