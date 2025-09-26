سلطان بن أحمد القاسمي يزور قرية الرحمة في سريلانكا

كولومبو (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، قرية الرحمة النسائية المخصّصة للأرامل والأيتام وعائلاتهم في منطقة بوتالام بجمهورية سريلانكا.

وتجوّل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في القرية، وتعرّف على المرافق والخدمات المتوفّرة للعائلات واطلع على معرض الملابس، الذي يعرض منتجات القرية المتنوعة، مثل ملابس النساء والأطفال، والتي يتم بيعها وتسويقها في القرى المجاورة.

وعرج سموه على غرف تدريب الخياطة، وتعرّف على أهم ما تتعلمه نساء القرية في مجال الخياطة والحياكة وقص الأقمشة، ما يسهم في تنمية مهارات النساء وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لضمان استقرار الأسرة.

وشاهد سموه المركز الطبي في القرية، الذي يضم غرفة فحص وغرفة فرز المرضى وصيدلية توفر مختلف أنواع الأدوية اللازمة، وتستفيد نساء القرية من الخدمات الطبية بالمجان دعماً لظروفهن الصعبة وحفاظاً على الصحة العامة للنساء والأطفال، والتقى سموه الأطفال في حديقة القرية التي توفّر أجواءً من الترفيه والفسحة للأطفال الأيتام.

وقام سمو نائب حاكم الشارقة بقص شريط المنازل الجديدة البالغ عددها 40 مسكناً إيذاناً بتسليمها لمستحقيها من النساء الأرامل، ويتكون المنزل الواحد من صالة جلوس وغرفتين ومرافقهما وخزان مياه، وهي الخدمات الأساسية بهدف توفير الاستقرار والملاذ الآمن، وهو ما يضمن حياة كريمة للأسر ويلبي احتياجاتهم اليومية.

ويأتي تسليم هذه المساكن في إطار النهج الإنساني لإمارة الشارقة وحرصها الدائم على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعكس قيم التكافل والتراحم المتجذّرة في المجتمع وتوفير مستقبل أفضل للأبناء.

وانتقل سموه إلى الفصول الدراسية في القرية التي توفّر للطلبة الأيتام خدمات تعليمية أساسية، واطّلع على ما تحويه من تجهيزات ومناهج دراسية تعزز الجانب الديني لديهم، وتسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتتيح لهم بيئة تعليمية متكاملة تراعي احتياجاتهم وتدعم مسيرتهم العلمية، مؤكداً سموه أهمية تمكين هذه الفئة بالعلم والمعرفة ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.

واختتم سمو نائب حاكم الشارقة جولته في قرية الرحمة النسائية بزيارة مسجد القرية الذي تُقام به الصلوات الخمس جماعة، ويتكون من طابقين ويستفيد منه الرجال والنساء في القرية والقرى المجاورة.

من جانبه، وجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه للجمعية، التي من خلاله تنفّذ المشاريع الخيرية المتنوعة في مختلف أنحاء العالم، لتوفير مقومات العيش الأساسية والارتقاء بالإنسان والمجتمعات والتركيز على تنمية الأسرة.

وثمّن الشيخ صقر بن محمد القاسمي تشريف ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، لمبادرات جمعية الشارقة الخيرية في جمهورية سريلانكا، والتي تم خلالها وضع حجر أساس قرية «الريح المرسلة» وتدشين العيادة الطبية المتنقلة، إضافة إلى زيارة سموه قرية الرحمة النسائية المخصّصة للأرامل والأيتام وعائلاتهم.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون بين الجمعية وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمتمثلة في برامجها الخيرية المتنوعة، التي تركّز على جمع تبرعات أهل الخير من خلال استعراض الحالات والمشاريع، حتى وصولها لمستحقيها وإنشاء المنازل والمرافق الخدمية وتوفير احتياجات الأهالي والمحتاجين وتمكينهم للوصول إلى الاعتماد الذاتي.

ويبلغ عدد القرى التي تم إنشاؤها منذ العام 2012 في جمهورية سريلانكا من قبل جمعية الشارقة الخيرية، 6 قرى تضم 195 منزلاً ومركزين لتحفيظ القرآن، ومدرسة واحدة و3 مراكز صحية طبية و3 آبار ارتوازية، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المشروعات الخيرية أكثر من 10 آلاف فرد.

رافق سموه خلال الجولة كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وكل من خالد ناصر العامري سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين ومديري القنوات في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وممثلي الجهات الخيرية في جمهورية سريلانكا.