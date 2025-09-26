تفاهم بين «محمد بن راشد للإسكان» و«الإمارات العالمية للألمنيوم»

دبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ش.م.خ، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات.

وقّع المذكرة كل من محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك خلال لقاء رسمي جمع الطرفين في مبنى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي.

وأعرب محمد الشحي المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تمثل حرص المؤسسة على تعزيز نطاق العمل والتعاون مع الشركاء.

وصرح عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: « من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية الإماراتية المتميزة، وتطوير مهاراتهم، والاحتفاظ بهم، فإننا نسهم ليس فقط في نجاح شركتنا، بل أيضاً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودفع مسيرة التنمية الصناعية المستدامة».