علوم الدار

عبدالله بن زايد يشدد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك على ضرورة إنهاء الحرب في غزة

عبدالله بن زايد يشدد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك على ضرورة إنهاء الحرب في غزة
27 سبتمبر 2025 08:40

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.  

 وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة والأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة

 وأكد سموه دعم دولة الإمارات لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وحماية أرواح المدنيين كافة.
 كما أشار سموه إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة تتطلب بذل كل الجهود الممكنة لإدخال المساعدات الإنسانية من دون عراقيل وبشكل مستدام.
وجدد سموه التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار المستدامان، مشيرا إلى أهمية إعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة.
حضر اللقاء كل من معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومحمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

 

 

 

المصدر: وام
إسرائيل
الإمارات
عبدالله بن زايد
غزة
