الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو في نيويورك
27 سبتمبر 2025 11:02

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كاملا بيرساد - بيسيسار، رئيسة وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو، وذلك بحضور معالي شون سوبرز وزير الخارجية وشؤون الكاريبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

شهد اللقاء، توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين، حيث وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي شون سوبرز.

وبموجب الاتفاقية، يعفى مواطنو دولة الإمارات حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية و"المهمة" من تأشيرة الدخول إلى جمهورية ترينيداد وتوباغو، كما يعفى مواطنو ترينيداد وتوباغو حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا

كما بحث سموه ودولة كاملا بيرساد - بيسيسار، خلال اللقاء، علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات ثنائية متنامية ومتطورة مع جمهورية ترينيداد وتوباغو، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
نيويورك
توباغو
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©