أبوظبي وماليزيا تتعاونان في تطوير الجيل القادم من المنصات الذاتية

أعلنت شركة "كي 2"، المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع خطاب نوايا استراتيجي مع مدينة باهانغ للطيران والفضاء وجامعة ماليزيا باهانغ السلطان عبدالله، للتعاون في تطوير الجيل القادم من المنصات الذاتية.

تم توقّيع اتفاق خطاب النوايا قبيل حفل "هاي - تي" الذي استضافه سلطان ولاية باهانغ، صاحب الجلالة السلطان عبد الله، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما عكست مراسم التوقيع عمق الشراكة المتنامية بين شركة "كي 2" وباهانغ.

حضر التوقيع، شون تيو، المدير التنفيذي لشركة "كي 2"، والدكتورة يتيماه ألياس مديرة جامعة ماليزيا باهانغ السلطان عبد الله، والبروفيسور المساعد نور عزمي عباس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة باهانغ للطيران والفضاء.

ويعكس خطاب النوايا رؤية إماراتية ماليزية مشتركة لتعزيز حلول السلامة العامة والتنقل المستقبلي وبناء أسس نشر الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وبموجب خطاب النوايا، ستعمل شركة "كي 2" مع جامعة ماليزيا باهانغ السلطان عبد الله على تحديد الفرص لتطوير الأنظمة والبرامج التي تستفيد من الكفاءات الأكاديمية والمواهب الماليزية وتدعم تنمية رأس المال البشري.

كما ستتولى مدينة باهانغ للطيران والفضاء المبادرة الوطنية الرائدة في ولاية باهانغ، دور الشريك التشغيلي والتقني للأعمال في ماليزيا مع التزامها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتخصيص 50 مليون رينغيت ماليزي لدعم الجامعة.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 20 مليار رينغيت ماليزي خلال عشر سنوات، على أن تصبح المدينة أول مركز إقليمي متعدد الوسائط يجمع بين الطيران والفضاء وصناعات الفضاء الجوي.

كما ستتولى جامعة ماليزيا باهانغ السلطان عبد الله، باعتبارها مؤسسة أكاديمية وطنية مرموقة ومعروفة بتميزها في مجالات التكنولوجيا والهندسة، قيادة التعاون الأكاديمي ودعم الأطر الوطنية لاعتماد الأنظمة المستقبلية.

ويعكس هذا التعاون التزام شركة "كي 2" بالعمل مع شركاء دوليين لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية بما يضمن تطوير مشاريع قائمة على أسس المسؤولية والسلامة والاستدامة طويلة المدى.

وقال شون تيو، إن خطاب النوايا يعكس الرؤية المشتركة مع قيادة باهانغ، لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية بمسؤولية، كما يؤكد أن التعاون العابر للحدود، القائم على الشراكة الأكاديمية والصناعية، قادر على إحداث أثر مستدام يخدم الدول والمجتمعات.

من جانبه أعرب البروفيسور المشارك محمد نورازمي عباس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة باهانغ للطيران والفضاء، عن فخر المدينة بالشراكة مع شركة "كي 2" وجامعة ماليزيا باهانغ السلطان عبدالله في وضع الأسس لمستقبل ماليزيا في مجالي الطيران والأنظمة الذاتية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة باهانغ كمركز للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهتها قالت الدكتورة يتيماه ألياس، إن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة أمام طلبتنا وباحثينا للمساهمة المباشرة في مستقبل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.

وأضافت أنه من خلال شراكة الجامعة مع "كي 2" ومدينة باهانغ للطيران، يتم العمل على تأسيس قاعدة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي لدعم نمو ماليزيا على المدى الطويل عبر إطلاق أول حاضنة أعمال (Venture Studio) في الجامعة.

ويتوافق هذا المشروع مع التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات في ترسيخ ريادتها التكنولوجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الدولي، بما يرسخ مكانة الدولة مركزا عالميا للبحث المتقدم والابتكار والتسويق التجاري للتقنيات المستقبلية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعرض مدينة باهانغ للطيران والفضاء وشركاؤها، هذه المبادرة وإطلاقها رسمياً خلال معرض دبي للطيران 2025، الذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل.