حمدان بن محمد: فخورون بالجاهزية العالية لفرق الدفاع المدني في دبي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور الفريق راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، فريقاً من الدفاع المدني في دبي، حيث أشاد سموّه بالكفاءة الرفيعة والأداء المتميز الذي أبداه أعضاء الفريق في التعامل مع حادث حريق وقع مؤخراً في إحدى الأبنية في دبي، حيث تمكّن من إخماد الحريق في وقت قياسي باستخدام أحدث تجهيزات الإطفاء على مستوى العالم.

وقال سموّه: "فخورون بالجاهزية العالية لفرق الدفاع المدني في دبي سواء على مستوى الأداء الرفيع للكادر المُدرَّب والمُؤهل أو على صعيد التجهيزات وهي من الأحدث والأكثر فاعلية على مستوى العالم، نقدّر عالياً جهود هذا الفريق المتميز ونرجو لكل أفراد الدفاع المدني التوفيق في مواصلة دورهم المهم في حماية الأرواح والممتلكات لتكون دبي دائماً واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً".

من جانبه أعرب الفريق راشد ثاني المطروشي، عن بالغ الشكر والتقدير لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لهذه اللفتة الكريمة ولكلمات التشجيع التي استمع لها الفريق من سموّه وكان لها بالغ الأثر في نفوس أفراد الدفاع المدني في دبي.

وأكد الفريق المطروشي التزام القيادة العامة للدفاع المدني في دبي وجميع فرقها وأطقمها، بالقيام بواجباتهم على النحو الأكمل، مع مواصلة رفع كفاءة الكادر البشري وتحديث التجهيزات والإمكانات التقنية، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وكان فريق الدفاع المدني في دبي قد تمكن مؤخراً، وخلال وقت قياسي، من إخماد حريق شبّ في أحد الأبراج السكنية في منطقة البرشاء، من دون تسجيل أي إصابات، حيث تمت الاستعانة بطائرة "شاهين"، وهي طائرة بدون طيار مُصمّمة للتعامل مع حالات الحريق في الأماكن المرتفعة التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، حيث يمكنها الارتفاع إلى نحو 200 متر وهي مزودة بخزان مياه يتسع لحوالي 1200 لتر من المياه ومواد الإطفاء.