علوم الدار

الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
27 سبتمبر 2025 17:20

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويصبح مضطرباً غرباً ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة  15:52 والمد الثاني عند الساعة 05:45، والجزر الأول عند 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:22.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:01 والمد الثاني عند الساعة 02:15، والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                   الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                    40 29 95 25
دبي                         40 30 90 35
الشارقة                     40 27 85 30
عجمان                     38 30 85 50
أم القيوين                   38 27 85 40
رأس الخيمة                40 27 80 40
الفجيرة                      36 30 70 30
العـين                        41 28 70 20
ليوا                           42 25 80 30
الرويس                      37 25 80 40
السلع                         38 27 80 20
دلـمـا                         35 30 85 65
طنب الكبرى / الصغرى 35 31 85 60
أبو موسى                   36 31 85 70.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
