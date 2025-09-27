الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يقدّمان واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة عبيد الشامسي

حاكم عجمان وولي عهده يقدّمان واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة عبيد الشامسي
27 سبتمبر 2025 19:28

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم في قصر الزاهر، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة عبيد محمد مفتاح الشامسي، حرم سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وأعرب سموهما، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، وأبنائه الكرام، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
كما قدّم واجب العزاء، اليوم، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.

حضر تقديم واجب العزاء، اليوم، الشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين والمقيمين.

المصدر: وام
