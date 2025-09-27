ترامب يأمر بنشر الجيش في مدينة أميركية رابعة

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، بنشر الجيش في مدينة رابعة هي بورتلاند، وأجاز استخدام "القوة عند الضرورة" في إطار مكافحته الجريمة.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال "بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيغسيث لنشر كل القوات المسلحة اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب ومرافق دائرة الهجرة والجمارك التي تحاصرها أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".

وأضاف "أجيز أيضا استخدام الحد الأقصى من القوة عند الضرورة".

وفي وقت تشهد بورتلاند منذ أشهر عدة تظاهرات مناهضة لشرطة الهجرة، هدد الرئيس الجمهوري بداية سبتمبر الجاري بإرسال الحرس الوطني إلى هذه المدينة الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، علما أنها الأكبر في ولاية أوريغون.

ووقّع ترامب قبل أسبوعين أمرا تنفيذيا لنشر عناصر الحرس الوطني في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، عازيا قراره إلى "تفشي" الجريمة في المدينة (جنوب).

بعد لوس انجليس في يونيو، انتشر الحرس الوطني منتصف أغسطس في العاصمة الفدرالية واشنطن.

كذلك، هدد ترامب بإرسال عناصر في الشرطة الفدرالية وعسكريين إلى مدن شيكاغو ونيويورك وبالتيمور.

وفي السياق نفسه، وقع الرئيس الأميركي الاثنين أمرا تنفيذيا يصنف حركة أنتيفا (مصطلح عام يُطلق على جماعات يسارية متطرفة ترفع لواء مناهضة الفاشية) "منظمة إرهابية".