الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

آمنة المازمي أول موظفة بلقب «خبير هندسة جنائية» في الدولة

آمنة المازمي (من المصدر)
28 سبتمبر 2025 01:26

 دبي (الاتحاد)

حققت المهندسة آمنة خالد المازمي، الموظفة في قسم الهندسة الجنائية في إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إنجازاً لافتاً كأول موظفة على مستوى الدولة تحصل على لقب «خبير هندسة جنائية».
وتمكّنت المهندسة المازمي من إنجاز تحقيقات هندسية ميدانية في الحوادث، تعتمد على أحدث المعايير العالمية المُعتمدة من المجلس الدولي لعلوم الهندسة الجنائية «IBFES»، واللجنة الكهروتقنية الدولية «IEC»، بالإضافة إلى حصولها على عضوية دولية من المعهد الأميركي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE». 
وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة: إن حصول المهندسة آمنة خالد المازمي على لقب «خبير هندسة جنائية» يأتي نظير ما أبرزته من تميز ومهنية في مجال عملها.

تحديات وأخطار 
عن صعوبة عملها، أوضحت المهندسة المازمي أن العمل في مجال تحقيقات الهندسة الجنائية يُعد من الأعمال شديدة الحساسية والخطورة، ويتطلب من المحققين والمهندسين أعلى درجات الحيطة والحذر عند التواجد في مسارح الحوادث، نظراً لاحتمالية تعرضهم لمخاطر متنوعة، مثل الانهيارات الهيكلية، المواد الخطرة، أو وجود بقايا أنظمة متضررة قد تشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم، خاصة في المواقع التي تعرضت لتلف كبير أو حرائق واسعة النطاق.
إلى جانب عملها، تحقق المازمي أيضاً في تحقيقات الحوادث الكبرى، مثل انهيار الهياكل الإنشائية، وحوادث الرافعات بشتى أنواعها، وحوادث السقوط من المرتفعات.

 

أخبار ذات صلة
«الخزعة السائلة» اختبار مبتكر للكشف عن السرطان
شرطة دبي تكرم طالباً أميناً
آمنة المازمي
الأدلة الجنائية
علم الجريمة
شرطة دبي
دبي
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©