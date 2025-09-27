الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ «كن مستعداً» لتعزيز الوعي الصحي

بطي المهيري وعدد من المشاركين في تنفيذ المبادرة (من المصدر)
28 سبتمبر 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

نفذت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي مبادرة «كن مستعداً» بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع مركز «هيلث تك» التابع لمجموعة برجيل الطبية، ضمن مبادرات عام المجتمع لتعزيز الوعي الصحي لدى منتسبيها، ورفع جاهزيتهم في التعامل مع المواقف الصحية الطارئة.
وأكد العقيد مهندس بطي نايع المهيري، مدير إدارة الخدمات الطبية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة وجهودها في تعزيز جودة الحياة والصحة والسلامة المجتمعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التوعية والوقاية.
وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية المشاركين في التعامل مع المواقف الصحية الطارئة، من خلال ورش عملية وتطبيقية تناولت الإسعافات الأولية، والتعامل مع الإصابات المفاجئة، وأهمية الفحص الصحي المبكر، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات الطبية التي تسهم في سرعة الاستجابة.

تفاعل واسع
شهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من المنتسبين والحضور الذين عبروا عن تقديرهم للمحتوى التوعوي، وفي ختام الفعالية تم تكريم المشاركين والشركاء تقديراً لجهودهم في إنجاح مثل هذه المبادرات وإسهامهم في نشر الوعي الصحي.

