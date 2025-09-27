الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أميركية رأس الخيمة» تكشف إمكانات الأنظمة التعليمية السيبرانية الواقعية

«أميركية رأس الخيمة» تكشف إمكانات الأنظمة التعليمية السيبرانية الواقعية
28 سبتمبر 2025 01:25

رأس الخيمة (الاتحاد) 

تكشف دراسة بحثية رائدة نُشرت في مجلة «إنفورميشن» الصادرة عن المعهد متعدد التخصصات للنشر الرقمي، عن الإمكانات التحويلية للأنظمة التعليمية السيبرانية- الواقعية في إعادة تطوير التعليم الجامعي بما يواكب عصر الرقمنة. 
يحمل البحث عنوان: «الأنظمة التعليمية السيبرانية- الواقعية للجيل الرابع من التعليم الجامعي».
شاركت الدكتورة خلود سلامة، أستاذة مشاركة في علوم الحاسوب في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، في إعداد البحث مع أربعة باحثين من جامعة باو ومنطقة أدور في فرنسا.
وقال خالد حسين، نائب مدير الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: «يسرنا، في ظل التحديات التي نواجهها اليوم، أن نشارك في دراسة عالمية تُثبت أن التعلم الذكي المختلط هو الوسيلة الأكثر فاعلية لمعالجة التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي».
وقالت الدكتورة خلود سلامة: «تعمل هذه الأنظمة على «إنترنت كل شيء»، وتتيح تقديم تغذية راجعة مستمرة لتوجيه العملية التعليمية وتكييفها، مما يجعل قاعة الدراسة أكثر حيوية وقائمة على البيانات».

 

أخبار ذات صلة
«محكمة اليوم الواحد» في رأس الخيمة تنهي نزاعاً بقيمة 900 مليون درهم
ولي عهد رأس الخيمة يصدر  قراراً لتنظيم نشاط تربية النحل
النشر الرقمي
رأس الخيمة
التعليم الجامعي
الجامعة الأميركية
