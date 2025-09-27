الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» و«ستراتيجيكس» يبحثان في عمّان آفاق شراكة استراتيجية

يزن بشير وحازم الضمور خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
28 سبتمبر 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

في إطار تعزيز التعاون البحثي والاستشرافي، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومعهد ستراتيجيكس للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، في عمّان جلسة حوارية موسعة، خُصصت لبحث مسارات الشراكة في القضايا الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
وترأس الجلسة من جانب المعهد مديره العام حازم الضمور، ومن جانب «تريندز» يزن بشير، حيث ناقش الطرفان آليات تفعيل شراكة نوعية تجمع بين الخبرة المحلية التي يتميز بها ستراتيجيكس والشبكة العالمية والمنهجيات البحثية المتقدمة التي يقدمها «تريندز». وتناول الحوار عدداً من المحاور الحيوية، في ضوء اتفاقية التعاون التي وقعت بين الجانبين مؤخراً. وشمل الحوار إمكانية إصدار تقارير استشرافية مشتركة، وتنظيم حوارات استراتيجية مغلقة تضم خبراء وصنّاع قرار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بحثية متخصصة وتبادل البيانات والخبرات لتعزيز القدرات التحليلية للطرفين.
وأكد الضمور أن هذه الجلسة تمثّل «خطوة أولى لانطلاق شراكة استراتيجية قادرة على إنتاج معرفة رصينة وطرح رؤى عملية لفهم التعقيدات الإقليمية».

الدقة والفهم
قال يزن بشير: إن التعاون يجمع بين الدقة الأكاديمية والفهم المحلي لباحثي ستراتيجيكس، مع القدرات التحليلية العالمية لـ«تريندز»، بما يسهم في تقديم منتجات بحثية نوعية بمعايير عالمية.

أخبار ذات صلة
«تريندز» يشارك في «مسار الإبداع» بالعين
«تريندز» وجامعة إنسوبريا الإيطالية يطلقان برنامج تدريب عملي لطلبة الماجستير
تريندز
عمّان
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©