«تريندز» و«ستراتيجيكس» يبحثان في عمّان آفاق شراكة استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)



في إطار تعزيز التعاون البحثي والاستشرافي، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومعهد ستراتيجيكس للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، في عمّان جلسة حوارية موسعة، خُصصت لبحث مسارات الشراكة في القضايا الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

وترأس الجلسة من جانب المعهد مديره العام حازم الضمور، ومن جانب «تريندز» يزن بشير، حيث ناقش الطرفان آليات تفعيل شراكة نوعية تجمع بين الخبرة المحلية التي يتميز بها ستراتيجيكس والشبكة العالمية والمنهجيات البحثية المتقدمة التي يقدمها «تريندز». وتناول الحوار عدداً من المحاور الحيوية، في ضوء اتفاقية التعاون التي وقعت بين الجانبين مؤخراً. وشمل الحوار إمكانية إصدار تقارير استشرافية مشتركة، وتنظيم حوارات استراتيجية مغلقة تضم خبراء وصنّاع قرار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بحثية متخصصة وتبادل البيانات والخبرات لتعزيز القدرات التحليلية للطرفين.

وأكد الضمور أن هذه الجلسة تمثّل «خطوة أولى لانطلاق شراكة استراتيجية قادرة على إنتاج معرفة رصينة وطرح رؤى عملية لفهم التعقيدات الإقليمية».



الدقة والفهم

قال يزن بشير: إن التعاون يجمع بين الدقة الأكاديمية والفهم المحلي لباحثي ستراتيجيكس، مع القدرات التحليلية العالمية لـ«تريندز»، بما يسهم في تقديم منتجات بحثية نوعية بمعايير عالمية.