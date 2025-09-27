«تريندز» يشارك في «مسار الإبداع» بالعين

أبوظبي (الاتحاد)



شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه بمدينة العين، في فعاليات برنامج «مسار الإبداع» الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والاتحاد النسائي العام، ومجلس الإمارات للإعلام بمجلس المقام، بمشاركة واسعة من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة.

ويهدف البرنامج إلى دعم المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، وتعزيز إسهامات الصناعات الإبداعية في الاقتصاد الوطني. كما يعمل على تمكين المبدعين من المشاركة في مشاريع ومعارض دولية، وتنمية قدراتهم المهنية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة تساعدهم في التكيف مع بيئات العمل المختلفة.

وأعربت الباحثة وردة المنهالي، مديرة مكتب «تريندز» في مدينة العين، عن اعتزازها بمشاركة المركز في هذا البرنامج الرائد، مؤكدة أن الانخراط في مبادرات وطنية نوعية كهذه يعكس التزام «تريندز» بدعم الجهود الرامية إلى تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة.

وقالت إن «تريندز» يفخر بأن يكون جزءاً من مبادرة تسعى إلى خلق جسور مباشرة بين المبدعين وسوق العمل، بما يتيح لهم استثمار طاقاتهم الإبداعية بأفضل صورة، والمساهمة في تعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات 2030 القائمة على المعرفة والابتكار.



توظيف

ويسعى البرنامج إلى توظيف 300 متدرب سنوياً عبر فرص تدريب عملي مدفوع الأجر لمدة عام، في مجالات متنوعة تشمل الموسيقى، والفنون الجميلة، والتأليف والنشر، والتصوير، وعلوم المكتبات، والألعاب الإلكترونية، والتصميم الجرافيكي والمعماري، إضافة إلى المجالات التكنولوجية والإعلامية والاقتصاد الإبداعي.