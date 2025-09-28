الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمام محمد بن راشد.. 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً جُدد يؤدون اليمين القانونية

أمام محمد بن راشد.. 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً جُدد يؤدون اليمين القانونية
28 سبتمبر 2025 13:52

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 23 قاضياً ومفتشاً قضائياً في دبي اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي. وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للقضاة والمفتشين القضائيين المنضمين إلى المنظومة القضائية في دبي بالتوفيق في مهامهم، والحرص على الفصل في النزاعات بأسلوب يتسم بالسرعة والدقة والحياد الكامل والشفافية التامة، مؤكداً سموّه أن «القانون يظل السياج المتين الحافظ للمجتمع، وأن القضاء هو حارس الثقة بين الناس، وركيزة استقرار المجتمعات.. وبدونه لا يمكن أن تزدهر الأوطان أو تتقدم الشعوب».وقال سموّه، إن القاضي يُحاسب بميزان الضمير والوفاء بالعهد، فهو أمين على تحقيق العدالة وحماية حقوق الناس، ما يجعل من نزاهة القضاء وحياده أساساً لنهضة المجتمع وتقدمه، موجهاً سموّه القضاة الجُدد إلى أن يكونوا قدوة في النزاهة، وأن يجتهدوا في جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعيةً عالميةً مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار حكم القانون.

من جانبهم، أعرب القضاة والمفتشون القضائيون الجُدد عن بالغ اعتزازهم بالثقة الغالية التي حظوا بها من القيادة الرشيدة لإمارة دبي، مؤكدين عزمهم على القيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه الأكمل وبما يرقى إلى مكانة دبي ودولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في إرساء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وصون الحقوق، كما أكدوا حرصهم على مواصلة ترسيخ ثقة المجتمع في منظومة قضائية عصرية تواكب تطلعات دولة الإمارات ودبي نحو أرقى مستويات الريادة العالمية.

حضر أداء اليمين القانونية، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، و المستشار محمد السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي بدبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي.


وقد قام بأداء اليمين القانونية 12 قاضياً مواطناً في مركز فض المنازعات الإيجارية هم، نوره سامى سالم محمد الشامسي، وعبدالله إبراهيم محمد نواب عمري، وعبيد علي محمد عبيد البدواوي، وراشد أحمد حسن محمد المطوع، وشهاب أحمد محمد عبدالله أحمد، وعبدالسلام محمد سعيد البدواوي، وراشد علي محمد مراد البلوشي، وعبيد سعيد عبيد محمد العري، وعبدالله عمر محمد ميران محمد، وسعيد محمد عتيق بن ذياب المري، وعمر محمد حمد محمد البدواوي، وحمد راشد عبيد راشد الشامسي.


كما أدى اليمين القانونية من قضاة مركز فض المنازعات الإيجارية كلٌ من، فتحي صالح حسين، وأحمد جمال الجيوشي، ومحمد نبوي عابدين، وأدى اليمين القانونية أيضاً القاضي في محاكم دبي سيف الدين أبو سمره. كذلك، أدى اليمين القانونية سبعة من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وهم، محمد عبد الحليم طلبة، ود. محمد سامي السيد، وأمير صلاح محمد، ومحمد محمود هاني، وأحمد فرغلي عبد الرحيم، وأشرف السيد عبد العال، وعمرو عبد العظيم محمد.

المصدر: وام
محمد بن راشد
