الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. الملتقى الثامن لكبار المواطنين يعقد فعالياته في أبوظبي

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. الملتقى الثامن لكبار المواطنين يعقد فعالياته في أبوظبي
28 سبتمبر 2025 14:27

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025، تحت شعار «كبارنا.. شراكة في التنمية واستمرار للعطاء»، في مركز أبوظبي للطاقة في أكتوبر 2025، تزامناً مع اليوم الدولي للمسنين. ويعقد الملتقى في إطار رسالة مؤسسة التنمية الأسرية لتعزيز جودة حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وترسيخ قيم التلاحم الأسري والمجتمعي، وتجسيداً لحرصها على توفير بيئة داعمة تتيح لكبار المواطنين المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم الثرية في خدمة الأجيال، إلى جانب طرح مبادرات نوعية تُعزز رفاههم النفسي والصحي، وتُكرس مكانتهم كقدوة ونموذج ملهم في المجتمع الإماراتي. ويهدف الملتقى إلى إبراز قضايا كبار المواطنين واحتياجاتهم وفق التوجهات العالمية الحديثة، وتعزيز الوعي المجتمعي بدورهم الفاعل كمصدرٍ للخبرة والعطاء، مع نقل التجارب والمبادرات الناجحة في تحسين جودة حياتهم. ويسعى إلى فتح حوار بين الأجيال لتعزيز التضامن المجتمعي، وإطلاق مبادرات مبتكرة ومستدامة تخدم كبار المواطنين، إضافة إلى تحفيز الشراكات والتكامل المؤسسي لخدمة هذه الفئة، وتمكينهم من التمثيل والمشاركة في التخطيط والتكريم، بما يرسّخ مكانتهم في المجتمع. ويتضمن الملتقى ثلاث جلسات حوارية متخصصة تُناقش قضايا صحة ورفاه كبار المواطنين، وسبل تمكينهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، إضافةً إلى استعراض الفرص والتحديات التي يطرحها العصر الرقمي أمامهم. وتُركز هذه الجلسات على طرح حلول عملية وتجارب ناجحة تُسهِم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز التكامل المؤسسي لبناء بيئة داعمة ودامجة تضمن لهم مكانتهم ودورهم الحيوي في المجتمع. ويشهد الملتقى إطلاق مبادرات نوعية تشمل «عيادة بركتنا» في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والتي توفر منظومة دعم صحي ونفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، ومبادرة «نبض بركتنا» لتعزيز الوعي بالسلامة والوقاية، ومعرض خدمات ورعاية لحياة أفضل، إلى جانب تكريم سفراء إسعاد كبار المواطنين وسند الأجيال، تقديراً لعطائهم ودورهم الحيوي في ترسيخ التلاحم المجتمعي وتعزيز جودة الحياة. وتحرص مؤسسة التنمية الأسرية على أن يكون الملتقى الثامن لكبار المواطنين محطة لتجسيد رؤيتها في تمكين الأسرة والمجتمع، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تكامل الجهود لترسيخ قيم العطاء وجعل رفاه كبار المواطنين أولوية وطنية.

أخبار ذات صلة
معهد الابتكار التكنولوجي يكشف عن "ليزر ليفي" للاستخدامات الطبية والصناعية
برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق مبادرة «هي تقود أفريقيا» بالشراكة بين الإمارات وإسواتيني
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
الشيخة فاطمة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
سينر إلى قبل النهائي في بكين للتنس
الرياضة
سينر إلى قبل النهائي في بكين للتنس
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©